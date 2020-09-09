Зозуля может вернуться в "Динамо": СМИ назвали условия

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля может вернуться в киевское "Динамо", но это зависит от выхода в Лигу чемпионов и трансфера Супряги, сообщает Sport Arena.

До подписания контракта с футболистом сборной Украины Артемом Кравцом представители "Динамо" контактировали с Романом. Это был разговор о готовности переехать в Украину.

В личном разговоре с родственником Зозули удалось узнать, что эти переговоры могут возобновиться в любой момент, но зависят от нескольких моментов. Во первых – от выхода "Динамо" в Лигу чемпионов. Во вторых – от дальнейшей судьбы Владислава Супряги, возможный трансфер которого связан с выходом в этот турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа Зозуля получил награду Trofeo Garra, которую присуждает культурная ассоциация испанского Альбасете, как самому ценному игроку клуба в сезоне.