"Зозуля – лучший": украинского форварда поставили на первое место в Испании

Главный тренер испанского "Альбасете" Луис Мигель Рамис поделился мнением о форварде команды - экс-игроке сборной Украины Романе Зозуле.

Роман Зозуля (№10) забил очередной гол за "Альбасете" ФК "Альбасете"

"Роман – лучший нападающий, которого я когда-либо тренировал на профессиональном уровне. У меня были Мариано, Борха Майораль и Хесе, но будучи тренером на профессиональном уровне, могу сказать, что Зозуля – самый совершенный. Он многое дает нам", – сказал Рамис, чьи слова цитирует официальный сайт "Альбасете".

Роман Зозуля, которому 17 ноября исполнится 30 лет, в текущем сезоне забил три гола и сделал одну голевую передачу в 12 матчах. Кроме того, украинец стал лучшим игроком "Альбасете" в октябре по версии портала Fútbol Mahou.

"Альбасете" на данный момент идет на 4-м месте во втором дивизионе чемпионата Испании и является одним из претендентов на выход в Примеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинец Роман Зозуля суперголом на последней секунде принес победу своей команде.

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