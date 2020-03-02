Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал недавний инцидент, который случился в матче чемпионата Испании против его бывшей команды "Райо Вальекано".
Фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинца, а также назвали его "коммунистом".
Очередную выходку испанских фанатов Зозуля прокомментировал в интервью программе "Профутбол".
"Когда все начиналось – был фашистом. Затем они начали вскрывать мой Facebook, и я вышел нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня мне сказали, что я коммунист. Сами разобраться не могут. Скоро скажут, наверное, что я гей", – отметил 30-летний украинский футболист.
Роман Зозуля
ФК Альбасете"
Он добавил, что в его травле принимают участие также и игроки "Райо Вальекано".
"Игроков настроили болельщики, им сказали провоцировать меня. Поэтому даже футболисты соперника начали обзывать. Больше я чувствовал, когда играли на выезде с ними. В принципе, больше думал не ехать туда. Но партнеры по команде поддержали, поговорил со всеми и все сказали ехать. Когда 30 тысяч поют песни о тебе, то это дает силу. Ультрас из Киева, Днепра и харьковского "Металлиста" собирались приехать, но я побоялся за здоровье болельщиков "Райо Вальекано". Они уже собрали состав, но я попросил их не ехать", – сказал Зозуля.
Напомним, сам матч "Альбасете" – "Райо Вальекано" завершился со счетом 1:1, Зозуля отыграл 75 минут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в феврале 2017 года. Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
Поединок между "Райо" и "Альбасете" в рамках первого круга, который состоялся 15 декабря 2019 года, был отмечен грандиозным скандалом. Зозулю оскорбляли с трибун, а его клуб отказался выходить на второй тайм.
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