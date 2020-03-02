Украинский форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал недавний инцидент, который случился в матче чемпионата Испании против его бывшей команды "Райо Вальекано".

Фанаты "Райо Вальекано" выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинца, а также назвали его "коммунистом".

Очередную выходку испанских фанатов Зозуля прокомментировал в интервью программе "Профутбол".

"Когда все начиналось – был фашистом. Затем они начали вскрывать мой Facebook, и я вышел нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня мне сказали, что я коммунист. Сами разобраться не могут. Скоро скажут, наверное, что я гей", – отметил 30-летний украинский футболист.

Роман Зозуля ФК Альбасете"

Он добавил, что в его травле принимают участие также и игроки "Райо Вальекано".

"Игроков настроили болельщики, им сказали провоцировать меня. Поэтому даже футболисты соперника начали обзывать. Больше я чувствовал, когда играли на выезде с ними. В принципе, больше думал не ехать туда. Но партнеры по команде поддержали, поговорил со всеми и все сказали ехать. Когда 30 тысяч поют песни о тебе, то это дает силу. Ультрас из Киева, Днепра и харьковского "Металлиста" собирались приехать, но я побоялся за здоровье болельщиков "Райо Вальекано". Они уже собрали состав, но я попросил их не ехать", – сказал Зозуля.

Напомним, сам матч "Альбасете" – "Райо Вальекано" завершился со счетом 1:1, Зозуля отыграл 75 минут.

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