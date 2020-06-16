Зозуля делал жесты, которые не стоило делать, – капитан "Альбасете" о скандале с украинцем

Капитан "Альбасете" Томеу Надаль заявил, что Романа Зозулю задела ситуация с болельщиками "Райо Вальекано", поэтому украинец ответил на провокацию, на которую ему не стоило реагировать.

"Эта ситуация повлияла на Зозулю. Он делал жесты, которые не стоило делать, чтобы не провоцировать людей, но мы должны понимать, что все мы люди, и существуют ситуации, когда эмоции переполняют нас и заставляют реагировать не самым лучшим образом. Он поддался на провокацию, на которую не должен был поддаваться, но эта ситуация должна быть забыта. Никому она не понравилась. Надеюсь, что больше ничего подобного мы не увидим", – сказал Надаль в интервью изданию Sport.es.

Отметим, что матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" стал самым длинным в истории испанского футбола. Он начался 15 декабря 2019 года и закончился 10 июня 2020 года. Команда Зозули потерпела минимальное поражение в этом поединке (0:1) и продолжает находиться в зоне вылета из второго по силе дивизиона страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время доигровки матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев снова вывесили оскорбительный баннер в адрес украинского нападающего.