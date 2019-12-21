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21 декабря • обновлено в 22:59
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Зозуле в Испании устроили фантастическую акцию поддержки

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Испанские фанаты "Альбасете", поддержали украинца Романа Зозулю, который ранее подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата страны.

Во время матча 21-го тура Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы все — Зозуля". В футболках с такой же надписью футболисты "Альбасете" вышли на поле перед поединком.

Акция в поддержку Зозули

Акция в поддержку Зозули

lasexta.com

Акция в поддержку Зозули

Акция в поддержку Зозули

lasexta.com

На 10-й минуте (Зозуля играет под 10-м номером) болельщики скандировали его имя.

Новости
"Братья украинцы, горжусь!" Зозуля сделал мощное заявление из-за скандала в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов-мадридцев.

Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув "Донбасс".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Тег
Альбасете
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Мощно... толпа из 10 ушлепков .)))
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1
0
Кор Павел
Кор Павел
Фашист есть фашист какими бы футболка и не прекрывайся
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4
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кор Павел, вот и я так же говорю! Какую бы футбрлку ху*ло владимирович не одел. Он останется фашистом!
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3
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кор Павел, пеDрило рашистское ,сгинь !
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