Зозуле готовят подставу в Испании

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может не сыграть в матче следующего тура второго дивизиона чемпионата Испании по футболу.

Игра Сегунды против "Райо Вальекано" (15 декабря) находится под вопросом из-за возможной негативной реакции со стороны болельщиков его бывшего клуба.

Роман Зозуля

Решение будет принято в течение недели по согласованию между тренерским штабом, игроком и руководством клуба, сообщает tribuna.com со ссылкой на El digital de Albacete.

"Надеюсь, что Роман сможет сыграть. Кроме того, что он отличный игрок, который способен играть в Ла Лиге, он еще и прекрасный во всех аспектах человек. Зозуля – один из лучших людей, которых я встречал в футболе. Он честный, тяжело работает, никогда не жалуется. У него есть полная поддержка, надеюсь, что он сможет сыграть с "Райо Вальекано". Это была болезненная ситуация для него и семья, как его негативно принимали. Но в нашей команде у него есть поддержка. Он мой сосед по комнате и замечательный человек, – сказал капитан "Альбасете" Сусаета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в феврале 2017-го года. Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.

В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис"

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .

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