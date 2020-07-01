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Зона – это испытание, – Кокорин дал совет Ефремову

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
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  • 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы

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Александр Кокорин

Александр Кокорин дал совет Михаилу Ефремову.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин пожелал актеру Михаилу Ефремову терпения.

Спортсмен уверен, что если титулованный артист окажется в колонии, ему стоит держаться и пройти этот путь достойно.

"Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились", – цитирует Кокорина КП.

Форвард не уверен, что на зоне Ефремову будут делать какие-то поблажки.

"Нет. Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже", - подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле Ефремова, который устроил смертельную аварию в центре Москвы, появился еще один потерпевший.

Им стал младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий.

РоссияДело Александра ЕфремоваАлександр КокоринМихаил Ефремов
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