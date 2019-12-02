Золотой мяч-2019: смотреть онлайн трансляцию церемонии вручения

В парижском театре "Шатле" в понедельник, 2 декабря, проходит церемония вручения "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной футбольной премии.

Шоу, которое организовывает авторитетное издание France Football, вызвало невероятный ажиотаж. На победу в голосовании претендовали 30 футболистов, однако накануне старта организаторы назвали имена тех, кто попал в топ-10.

"Золотой мяч" France Football

В топ-10 вошли: Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Рияд Махрез (Алжир, "Манчестер Сити"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль").

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию церемонии вручения Золотого мяча-2019. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси установил невероятный рекорд в Лиге чемпионов.

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