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3 декабря • обновлено в 14:20
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"Золотой мяч"-2019: организаторы опозорились на тему России и Украины

3.7т
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Редакторы сайта авторитетного французского журнала France Football назвали 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина россиянином.

"Золотой мяч"-2019: организаторы опозорились на тему России и Украины

Неправильную национальную принадлежность указали в материале о лучших молодых футболистах года по версии France Football. Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" стал пятым в списке претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручалась в рамках торжественной церемонии "Золотой мяч"-2019 в Париже.

Отметим, что в 2019 году Лунин вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

PRESSE SPORTS

Обладателем Kopa Trophy (таково официальное название приза лучшему молодому футболисту) стал защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт. В тройку также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика" / "Атлетико").

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Золотой мяч
Персона
Андрей Лунин
Место
Франция
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Pooh Vini
Pooh Vini
Назвать украинца - русским ?! Олени! Позор!!!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
В миротворец их, гадов!!! Даешь бойкот всем соревнованиям!!!!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Бухгалтер Борис, опохмелись
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Юг Руси
Юг Руси
Позорище и зрадище ))))))))))))))
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