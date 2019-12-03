"Золотой мяч"-2019: организаторы опозорились на тему России и Украины

Редакторы сайта авторитетного французского журнала France Football назвали 20-летнего украинского голкипера Андрея Лунина россиянином.

Неправильную национальную принадлежность указали в материале о лучших молодых футболистах года по версии France Football. Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" стал пятым в списке претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручалась в рамках торжественной церемонии "Золотой мяч"-2019 в Париже.

Отметим, что в 2019 году Лунин вместе с молодежной сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.

Андрей Лунин PRESSE SPORTS

Обладателем Kopa Trophy (таково официальное название приза лучшему молодому футболисту) стал защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт. В тройку также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика" / "Атлетико").

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча".

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