Золотой мяч-2019: опубликованы полные результаты голосования

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.

Об этом свидетельствуют данные британского издания Sport Witness, которое опубликовало полные итоги голосования журналистов по всему миру. Месси занял первое место, набрав 686 баллов. Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил 679 пунктов, а Криштиану Роналду из "Ювентуса" замкнул тройку с показателем в 476 очков.

It was so close. So, so close. pic.twitter.com/a9cf3JTcqT — Sport Witness (@Sport_Witness) 3 декабря 2019 г.

В пятерку лучших также вошли еще два представителя "Ливерпуля" – Садио Мане (347 пунктов) и Мохамед Салах (178).

Отметим, что Лионель Месси установил исторический рекорд награды, завоевав ее в шестой раз. Пять побед в голосовании – у Криштиану Роналду.

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