Главная Новости
3 декабря • обновлено в 11:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Золотой мяч-2019: опубликованы полные результаты голосования

739
Читать материал на украинском

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал победителем в голосовании за "Золотой мяч"-2019, опередив ближайшего конкурента лишь на семь очков.

Об этом свидетельствуют данные британского издания Sport Witness, которое опубликовало полные итоги голосования журналистов по всему миру. Месси занял первое место, набрав 686 баллов. Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил 679 пунктов, а Криштиану Роналду из "Ювентуса" замкнул тройку с показателем в 476 очков.

Новости
Это история: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

В пятерку лучших также вошли еще два представителя "Ливерпуля" – Садио Мане (347 пунктов) и Мохамед Салах (178).

Отметим, что Лионель Месси установил исторический рекорд награды, завоевав ее в шестой раз. Пять побед в голосовании – у Криштиану Роналду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали лучший гол года, причем победителем стала футболистка сборной U-17.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Золотой мяч" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Золотой мяч
Персона
Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги