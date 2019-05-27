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"Знаю ли я?" Суркис высказался об отставке Хацкевича

3.4тЧитать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не принимал решения относительно будущего в команде главного тренера Александра Хацкевича.

Комментируя слухи о приходе в столичный клуб польского специалиста Адама Навалки, босс "бело-синих" отметил, что не вел ни с кем переговоров.

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Игорь Суркис

Игорь Суркис

ФК "Динамо" Киев

"Говорит мне что-то фамилия Навалка? Ничего не знаю, я ни с кем не разговаривал. Ранее уже сказал, что в конце сезона, чтобы никого не дергать, сяду и поговорю с Хацкевичем. И мы примем решение. Правильное решение, прежде всего, для самого "Динамо", – заявил Суркис в интервью программе "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, руководство киевского "Динамо" рассматривает вариант с приглашением в команду иностранного тренера.

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Персоны
Игорь СуркисАлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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