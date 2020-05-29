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29 мая • обновлено в 21:37
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Знаменитый игрок "Динамо" Калитвинцев ответил Владимиру Соловьеву

5.5т
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Знаменитый футболист сборной Украины Юрий Калитвинцев ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который облил его грязью во время работы наставником "Динамо" (Москва).

Тогда журналист заявил, что не будет болеть за "бело-синих" пока его тренирует "укропатриот и махровый русофоб, у которого сынок на Майдане прыгал".

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

ФК "Динамо" (Москва)

"Об этом человеке я совершенно ничего говорить не буду. То, что он говорил, я не читал. Я был полностью увлечен тренировочным процессом и задачами команды. Когда друзья мне звонили и спрашивали, читал ли я это, слышал или видел, я говорил: "Пожалуйста, даже не рассказывайте. Риторику я понимаю. Я не хочу отвлекаться". Прочитав, мне, может быть, захотелось бы ответить. Я не видел в этом смысла. На сегодняшний день я не хочу делать этому человеку рекламу. Он и так разрекламирован. Он везде: и по телевизору, и в YouTube. Его работа – это его язык", – сказал Калитвинце в эфире Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный комментатор Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл после перепалки в социальной сети Twitter.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Юрий Калитвинцев
Тег
ФК Динамо Киев
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