Знаменитый игрок "Динамо" Калитвинцев ответил Владимиру Соловьеву

Знаменитый футболист сборной Украины Юрий Калитвинцев ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который облил его грязью во время работы наставником "Динамо" (Москва).

Тогда журналист заявил, что не будет болеть за "бело-синих" пока его тренирует "укропатриот и махровый русофоб, у которого сынок на Майдане прыгал".

Юрий Калитвинцев ФК "Динамо" (Москва)

"Об этом человеке я совершенно ничего говорить не буду. То, что он говорил, я не читал. Я был полностью увлечен тренировочным процессом и задачами команды. Когда друзья мне звонили и спрашивали, читал ли я это, слышал или видел, я говорил: "Пожалуйста, даже не рассказывайте. Риторику я понимаю. Я не хочу отвлекаться". Прочитав, мне, может быть, захотелось бы ответить. Я не видел в этом смысла. На сегодняшний день я не хочу делать этому человеку рекламу. Он и так разрекламирован. Он везде: и по телевизору, и в YouTube. Его работа – это его язык", – сказал Калитвинце в эфире Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный комментатор Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на баттл после перепалки в социальной сети Twitter.

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