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Знаменитый украинский тренер может возглавить московский "Спартак"

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Знаменитый украинский специалист Виктор Скрипник, ныне возглавляющий латвийский футбольный клуб "Рига", является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака".

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник

"23 октября состоится встреча представителей Скрипника с руководством "красно-белых". Сам 48-летний тренер присутствовать на встрече не будет. У него на следующий день - матч против "Вентспилса" в финале Кубка Латвии", - написал у себя в Twitter известный журналист Михаил Моссаковский.

"Рига" в чемпионате страны не проигрывает в 19 матчах подряд и претендует на завоевание сразу двух трофеев. Команда Скрипника занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Вентспилс" на 7 очков.

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Напомним, что накануне "Спартак" отправил в отставку главного тренера Массимо Карреру. Сейчас исполняющим обязанности наставника является экс-тренер сборной Украины.

Персона
Виктор Скрипник
Место
Россия
Объект
Спартак Москва
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