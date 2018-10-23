Знаменитый украинский тренер может возглавить московский "Спартак"

Знаменитый украинский специалист Виктор Скрипник, ныне возглавляющий латвийский футбольный клуб "Рига", является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака".

Виктор Скрипник

"23 октября состоится встреча представителей Скрипника с руководством "красно-белых". Сам 48-летний тренер присутствовать на встрече не будет. У него на следующий день - матч против "Вентспилса" в финале Кубка Латвии", - написал у себя в Twitter известный журналист Михаил Моссаковский.

Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством "Спартака" назначена уже на сегодня. Тренер в Латвии. Завтра у него - финал Кубка страны. В ближайшие 3 дня Скрипник с ФК "Рига" может взять 2 трофея.

Сейчас у него - 19 игр подряд без поражений в Чемпионате Латвии. - Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 23 октября 2018 г.

"Рига" в чемпионате страны не проигрывает в 19 матчах подряд и претендует на завоевание сразу двух трофеев. Команда Скрипника занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Вентспилс" на 7 очков.

Напомним, что накануне "Спартак" отправил в отставку главного тренера Массимо Карреру. Сейчас исполняющим обязанности наставника является экс-тренер сборной Украины.