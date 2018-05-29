Знаменитый украинский стадион продается с аукциона

Стадион "Черноморец"в Одессе, вмещающий 34164 болельщика, выставлен на аукцион, в ходе которого будет продано имущество ПАО "Имэксбанк". Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, стартовая цена лота начинается с одного миллиарда гривен (1 139 895 000,00).

Торги стартуют 31 мая. Кроме футбольного поля стадионный комплекс одесского клуба имеет на своей территории гостиницу, музей, клубный магазин, фитнес-клуб и помещения, которые сдавались под офис.

Напомним, что домашний стадион одесского"Черноморца", переживающего серьезные финансовые трудности, еще в марте 2015 года попал в залог Национальному банку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL 28 мая 2018 года фанаты "Черноморца" напали на главного тренера команды Константина Фролова после поражения в переходном мачте за право выступать в Премьер-лиги.