Знаменитый украинский футболист зло подшутил над женой. Видео

Максим Богданов Футбол 23:19, 7.07.2020 Обновлено: 23:20, 7.07.2020

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин напугал свою жену Карину во время отдыха на курорте в турецком Белеке.

25-летний экс-игрок молодежной сборной Украины дождался пока его возлюбленная задремает в шезлонге, незаметно подкрался и с разгона, прыгнул в бассейн.

От неожиданности девушка резко подскочила со своего места.

"Жизнь - боль", - подписал ролик футболист. В комментариях пользователи пошутили, что теперь Игорь стал холостяком.

Instagram Игоря Харатина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Харатин продемонстрировал отличную технику, которая была высоко оценена подписчиками известного футбольного Instagram-профиля.

Ролик, опубликованный на канале 433, набрал полмиллиона просмотров за полчаса.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов задержан по подозрению в госизмене

Украинцы будут по-новому платить налоги за землю: заставят ли отдавать по 6 тысяч

Саакашвили назвал Путина “уличным паханом” и рассказал о его слабостях

Всем на нас плевать, – украинская медсестра о зарплате в 4200 грн

СБУ задержала диверсанта, готовившего подрыв резервуаров с аммиаком на Луганщине. Фото