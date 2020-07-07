Знаменитый украинский футболист зло подшутил над женой. Видео

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин напугал свою жену Карину во время отдыха на курорте в турецком Белеке.

25-летний экс-игрок молодежной сборной Украины дождался пока его возлюбленная задремает в шезлонге, незаметно подкрался и с разгона, прыгнул в бассейн.

От неожиданности девушка резко подскочила со своего места.

"Жизнь - боль", - подписал ролик футболист. В комментариях пользователи пошутили, что теперь Игорь стал холостяком.

Instagram Игоря Харатина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Харатин продемонстрировал отличную технику, которая была высоко оценена подписчиками известного футбольного Instagram-профиля.

Ролик, опубликованный на канале 433, набрал полмиллиона просмотров за полчаса.