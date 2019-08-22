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Знаменитый украинский боксер выиграл дуэль взглядов перед чемпионским боем

1.4т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) выиграл дуэль взглядов у экс-чемпиона мира Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).

Накануне поединка за титул IBF, который подтвержден официально и состоится 5 октября в Madison Square Garden, боксеры впервые встретились лицом к лицу.

Несмотря на то, что казахстанец имел преимущество в антропометрических данных, он не выдержал и первым убрал взгляд. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с Деревянченко.

Как сообщает ESPN, команды Альвареса и Деревянченко продолжительное время вели переговоры о поединке, но не сумели прийти к единому соглашению к дедлайну. Причина разногласия сторон — в распределении призового фонда.

Изначально сообщалось о том, что Сергей Деревянченко сразится с мексиканским суперчемпионом Канело Альваресом.

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Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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