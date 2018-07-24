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Знаменитый украинский боксер сделал фото с бойцом российской армии

3.6тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Олег Малиновский, который выступает в полулегкой весовой категории, после боя Александра Усика в Москве повидался с братом.

Родственник обладателя пояса европейской версии Всемирной боксерской организации (WBO European) родился в России и теперь служит в армии РФ, сообщил наш спортсмен в социальной сети Instagram.

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"По пути домой повидал брата. Хорошей службы, брат. Он родился в России, и живет там. Теперь он на срочной службе", – написал Малиновский на своей странице в соцсети, выложив фото с родственником.

Отметим, что Олег посетил финал Всемирной суперсерии бокса, в котором Александр Усик победил Мурата Гассиева.

Как сообщалOBOZREVATEL, легендарный российский чемпион Костя Цзю восхитился украинским абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком.

Персона
Олег Малиновский
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