Знаменитый украинский боксер сделал фото с бойцом российской армии

Украинский боксер Олег Малиновский, который выступает в полулегкой весовой категории, после боя Александра Усика в Москве повидался с братом.

Родственник обладателя пояса европейской версии Всемирной боксерской организации (WBO European) родился в России и теперь служит в армии РФ, сообщил наш спортсмен в социальной сети Instagram.

"По пути домой повидал брата. Хорошей службы, брат. Он родился в России, и живет там. Теперь он на срочной службе", – написал Малиновский на своей странице в соцсети, выложив фото с родственником.

Отметим, что Олег посетил финал Всемирной суперсерии бокса, в котором Александр Усик победил Мурата Гассиева.

Как сообщалOBOZREVATEL, легендарный российский чемпион Костя Цзю восхитился украинским абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком.