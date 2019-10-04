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4 октября • обновлено в 19:08
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Знаменитый призер Олимпиады в футболе умер в 31 год

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Федерация футбола Нигерии в своем официальном "твиттере" сообщила о смерти бывшего нападающего национальной команды Айзека Промиса в возрасте 31 года.

Айзек Промис

Айзек Промис

twitter.com/thenff

"Мы с сожалением узнали о внезапной кончине бывшего нападающего сборной Нигерии Айзека Промиса. Айзек был капитаном олимпийской сборной на играх в Китае, где команде удалось завоевать серебряные медали. Сейчас наши мысли и молитвы с семьей Промиса. Пусть его душа покоится с миром, аминь", — говорится в сообщении федерации.

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Промис начал карьеру в 2005 году в составе турецкого "Генчлербирлиги", а в последующие 12 лет выступал за другие клубы Турции, среди которых "Трабзонспор", "Антальяспор" и "Карабюкспор". В 2018 году игрок перебрался в США, где до последнего времени защищал цвета клубов из второй по силе национальной лиги.

Самым крупным достижением Промиса стало серебро Олимпиады-2008. В финале нигерийская команда уступила сборной Аргентины, ведомой Месси, - 0:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от неизлечимой болезни умер знаменитый экс-футболист "Зенита".

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Место
Нигерия
Тег
сборная Нигерии по футболу
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