Знаменитый итальянский тренер интересовался лидером "Динамо" – Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что знаменитый итальянский наставник Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет "Эвертон", спрашивал у него о Викторе Цыганкове.

В интервью изданию La Gazzetta dello Sport румынский специалист назвал 23-летнего украинца самым перспективным футболистом страны. Он также отметил потенциал нападающего Владислава Супряги и защитников Ильи Забарного и Виталия Миколенко.

"Супряга? Он может стать отличным центральным форвардом, нужно лишь набраться опыта. Оба защитника, которые играют под моим руководством, Забарный и Миколенко тоже очень хороши. И, конечно же, не стоит забывать о 23-летнем Викторе Цыганкове, которого я считаю главным украинским талантом. У него были определенные проблемы со здоровьем, но он их преодолел. Карло Анчелотти спрашивал у меня о нем в контексте возможного перехода в "Эвертон"", – цитирует слова Луческу издание CalcioMercato.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее румынский тренер объяснил, почему Владислава Супрягу не продали в "Болонью".