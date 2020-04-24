Один из бывших лидеров сборной Украины Марко Девич принял решение завершить карьеру футболиста и заявил, что не будет устраивать прощальный матч.

"Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе", – цитирует слова Девича издание Footballua.tv.

Марко Девич и Артем Милевский на переднем плане призывают арбитра засчитать гол в ворота сборной Англии Спорт-Экспресс в Украине

Что касается будущего, то экс-нападающий раздумывает над тем, чтобы стать футбольным агентом или тренером.

Самый памятный момент Девича в футболке сборной Украины случился на Евро-2012, когда его чистый гол в ворота Англии не был засчитан, поскольку арбитр не заметил, что мяч пересек линию ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря ярким выступлениям на позиции "десятки" Девич вошел в символическую сборную Украины 2010-х годов.

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