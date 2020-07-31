Знаменитый игрок "Динамо" может стать тренером "Зари"

Знаменитый игрок киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев может стать тренером "Зари" вместо Виктора Скрипника, в услугах которого, по слухам, заинтересован "Днепр-1".

Как сообщает издание FootBoom, если нынешний наставник луганчан уйдет со своего поста, то руководство клуба готово пригласить Калитвинцева, который ранее работал с "Закарпатьем", "Динамо-2", "Волгой", московским "Динамо", юношеской и национальной сборными Украины. Он никого не тренировал с октября 2017 года.

52-летний специалист является четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка Украины в составе "Динамо". Он защищал цвета киевлян с 1994 по 1998 год.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Заря" заняла третье место в УПЛ и забронировала место в групповом этапе Лиги Европы 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что в кандидатуре Скрипника заинтересован один из клубов РПЛ.