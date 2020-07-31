МоваЯзык

Топ-темы:

Знаменитый игрок "Динамо" может стать тренером "Зари"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,3 т.
Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев может стать тренером "Зари".

Знаменитый игрок киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев может стать тренером "Зари" вместо Виктора Скрипника, в услугах которого, по слухам, заинтересован "Днепр-1".

Как сообщает издание FootBoom, если нынешний наставник луганчан уйдет со своего поста, то руководство клуба готово пригласить Калитвинцева, который ранее работал с "Закарпатьем", "Динамо-2", "Волгой", московским "Динамо", юношеской и национальной сборными Украины. Он никого не тренировал с октября 2017 года.

52-летний специалист является четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка Украины в составе "Динамо". Он защищал цвета киевлян с 1994 по 1998 год.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Заря" заняла третье место в УПЛ и забронировала место в групповом этапе Лиги Европы 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что в кандидатуре Скрипника заинтересован один из клубов РПЛ.

Динамо МоскваФК Динамо КиевФК ЗаряЮрий КалитвинцевВиктор Скрипник
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол