Знаменитый голкипер был срочно госпитализирован с матча в Италии

Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина получил тяжелую травму головы в 28-м туре чемпионата Италии. Голкипера "Наполи" ударил в голову футболист "Удинезе Игнасио Пуссетто.

Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания. Бригада скорой помощи отвезла футболиста в близлежащую больницу, где он пришел в себя.

Обследование не выявило у вратаря сотрясения, но голкипер в целях безопасности будет оставаться под наблюдением врачей в течение двух суток.

Травма Давида Оспины Twitter.com/goal

Травма Давида Оспины Twitter.com/goal

Травма Давида Оспины Twitter.com/goal

Травма Давида Оспины Twitter.com/goal

Травма Давида Оспины Twitter.com/goal

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время поединка 28-го тура итальянской Серии А между "Фиорентиной"и "Кальяри" 45-летний болельщик Даниэле Ацори скончался на трибунах. У фаната "сардинийцев" остановилось сердце.

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