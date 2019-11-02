Забавный эпизод произошел с назначением известного нидерландского тренера Дика Адвоката в титулованный футбольный клуб "Фейеноорд".

Русскоязычные пользователи Instagram, которые захотели прочесть перевод официального приветствия в аккаунте клуба, увидел нечто неожиданное.

"Официальный х*й юрист - новый главный тренер "Фейеноорда", - гласит подпись.

Первый комментарий также выдался огненным: "Добро пожаловать, член"

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Ранее немецкий футболист Джереми Толян перешел из "Хоффенхайма" в "Боруссию", подписав с дортмундским клубом 5-летний контракт. Фамилия 23-летнего защитника стала предметом острых подколок и шуток со стороны русскоязычных болельщиков.

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