Главная Новости
2 ноября • обновлено в 13:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Знаменитый футбольный клуб возглавил "х*й юрист"

405 Читать материал на украинском

Забавный эпизод произошел с назначением известного нидерландского тренера Дика Адвоката в титулованный футбольный клуб "Фейеноорд".

Русскоязычные пользователи Instagram, которые захотели прочесть перевод официального приветствия в аккаунте клуба, увидел нечто неожиданное.

"Официальный х*й юрист - новый главный тренер "Фейеноорда", - гласит подпись.

Первый комментарий также выдался огненным: "Добро пожаловать, член"

Знаменитый футбольный клуб возглавил "х*й юрист"

Новости
В России запретили футболиста с матерной фамилией

Ранее немецкий футболист Джереми Толян перешел из "Хоффенхайма" в "Боруссию", подписав с дортмундским клубом 5-летний контракт. Фамилия 23-летнего защитника стала предметом острых подколок и шуток со стороны русскоязычных болельщиков.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Тег
Фейеноорд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel