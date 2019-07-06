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Знаменитый футболист влетел двумя ногами в жену: опубликовано видео

3.3тЧитать материал на украинском

Поступок футболиста сборной Колумбии Альфредо Морелоса наделал много шума в социальных сетях.

23-летний нападающий "Рейнджер" во время шутливой игры в футбол со своей женой Еси Морелос совершил грубый подкат.

В комментариях под видео пользователи назвали такие действия игрока идиотизмом, отмечая, что это не настоящий матч и своим поступком он мог серьезно покалечить девушку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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