Знаменитый футболист пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов из-за депрессии – СМИ

Максим Иншаков Футбол 14:21, 2.08.2020 Обновлено: 15:03, 2.08.2020

Один из ключевых игроков итальянской "Аталанты", полузащитник Йосип Иличич, не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний футболист сборной Словении покинул расположение команды и уехал на родину. Сообщается, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы и страдает от депрессии.

"Аталанта" проведет четвертьфинальную встречу с ПСЖ 12 августа – в предыдущей стадии итальянцы выбили "Валенсию". Иличич в сезоне-2019/20 забил 21 мяч в 34 играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Аталанта" завоевала "бронзу" чемпионата Италии в Серии А. За этот клуб выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский.

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