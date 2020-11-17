Знаменитый футболист получил рекордную желтую карточку на третьей секунде матча. Видео

Звездный нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес установил рекорд Кубка Аргентины, заработав самую быструю желтую карточку в истории турнира.

Он был предупрежден уже на третьей секунде домашнего матча против "Тальереса" за удар соперника шипами в икроножную мышцу. Этот эпизод мог закончиться и удалением из-за жесткости нарушения, но главный арбитр решил не оставлять хозяев в меньшинстве.

Сам поединок закончился сенсационной победой гостей, которые забили единственный гол на последних минутах встречи. Уже в добавленное ко второму тайму время двое игроков "Боки Хуниорс" увидели перед собой красные карточки.

"Тальерес" обошел своих соперников по четвертой группе Кубка Аргентины и вышел в ней на первое место с семью очками после трех туров. У "Боки" осталось шесть пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Кубка Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги чемпионов, с поля были удалены восемь футболистов.