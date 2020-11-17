Знаменитый футболист получил рекордную желтую карточку на третьей секунде матча. Видео

Михаил Морозов Футбол 09:47, 17.11.2020

Звездный нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес установил рекорд Кубка Аргентины, заработав самую быструю желтую карточку в истории турнира.

Он был предупрежден уже на третьей секунде домашнего матча против "Тальереса" за удар соперника шипами в икроножную мышцу. Этот эпизод мог закончиться и удалением из-за жесткости нарушения, но главный арбитр решил не оставлять хозяев в меньшинстве.

Сам поединок закончился сенсационной победой гостей, которые забили единственный гол на последних минутах встречи. Уже в добавленное ко второму тайму время двое игроков "Боки Хуниорс" увидели перед собой красные карточки.

"Тальерес" обошел своих соперников по четвертой группе Кубка Аргентины и вышел в ней на первое место с семью очками после трех туров. У "Боки" осталось шесть пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Кубка Либертадорес, который является южноамериканским аналогом Лиги чемпионов, с поля были удалены восемь футболистов.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Украинец с рекордом завоевал титул самого сильного человека мира. Видео

В ДТП под Одессой погиб парень, который чудом спасся от убийцы своих родителей

Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать

Тимошенко появилась на публике в новом образе: как теперь выглядит нардеп. Фото

Новоизбранный президент Молдовы в первой же речи вспомнила об Украине