Знаменитый футболист изобразил новогодние праздники одним фото

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Фил Джонс давно стал героем всевозможных мемов. Его выражение лица во время борьбы на поле несколько раз становилось хитом в интернете.

Фил Джонс Википедия

Фил Джонс Википедия

Человек-мем, как его назвали болельщики, в очередной раз отметился феерическим снимком. В кубковом матче страны между "Юнайтед" и "Реддингом" защитник в борьбе с соперником пропахал газон лицом.

Фил Джонс (справа)

В соцсетях фотографию сразу признали символичной, олицетворяющей все новогодние праздники.

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