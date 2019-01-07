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Знаменитый футболист изобразил новогодние праздники одним фото

1.8тЧитать материал на украинском

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Фил Джонс давно стал героем всевозможных мемов. Его выражение лица во время борьбы на поле несколько раз становилось хитом в интернете.

Фил Джонс

Фил Джонс

Википедия

Фил Джонс

Фил Джонс

Википедия

Человек-мем, как его назвали болельщики, в очередной раз отметился феерическим снимком. В кубковом матче страны между "Юнайтед" и "Реддингом" защитник в борьбе с соперником пропахал газон лицом.

Фил Джонс (справа)

Фил Джонс (справа)

В соцсетях фотографию сразу признали символичной, олицетворяющей все новогодние праздники.

Знаменитый футболист изобразил новогодние праздники одним фото
Знаменитый футболист изобразил новогодние праздники одним фото
Знаменитый футболист изобразил новогодние праздники одним фото
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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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