Знаменитый экс-тренер "Зенита" пригрозил расправой журналисту

Александр Чеканов Футбол 19:28, 18.12.2020

Бывший тренер российского "Зенита", а ныне наставник французского "Марселя" Андре Виллаш-Боаш наехал на журналиста издания La Provence после поражения от "Ренна" в национальном чемпионате.

Португальскому специалисту не понравилась статья представителя СМИ, в котором тот раскритиковал клуб Боаша за позорное выступление в Лиге чемпионов.

"Они опубликовали первую полосу, которая была жалкой, личной атакой на меня, которую я не очень хорошо воспринял. Это не журналистика. Спасибо. Продолжайте в том же духе. Я вас поймаю. Если у меня будет возможность это сделать, то... Продолжайте", – цитирует португальца RMC.

Отметим, что "Марсель" добыл три очка в групповом турнире Лиги чемпионов и досрочно завершил еврокубковый сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов состоялась жеребьевка 1/8 финала, по результатам которой французский ПСЖ сыграет с каталонской "Барселоной".

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