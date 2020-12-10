Знаменитый экс-легионер "Динамо" завершил карьеру и признался в любви к Украине

Бывший защитник "Динамо" Данило Силва объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Как рассказал бразилец у себя в Instagram, его футбольный путь был крайне непростым, а лучшее время в карьере прошло в киевской команде, в которую он перешел в 2010 году. Силва заявил, что вышел на пик именно в "Динамо", и поблагодарил за помощь экс-тренера киевлян Сергея Реброва и президента Игоря Суркиса.

"В 2010 году права на меня приобрело "Динамо", и там я достиг своего карьерного пика, поиграв в таких турнирах, как Лига чемпионов, Лига Европы, и выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. За семь лет, которые я провел в клубе, я полюбил "Динамо", Украину и украинцев", – написал футболист на своей странице в социальной сети.

Данило Силва объявил о завершении карьеры Instagram Данило Силвы

В составе киевлян Силва стал двукратным победителем чемпионата и Кубка Украины, а также завоевал один Суперкубок страны. Всего он провел 222 матча за команду, забив 3 гола и отдав 19 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко объяснил, почему долгое время не переходил в европейский чемпионат, несмотря на наличие предложений.