Знаменитый экс-игрок 'Шахтера' попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19

Знаменитый советский нападающий Владимир Малый, выступавший за донецкий "Шахтер" в 1979-1980 годах, попал в одесскую больницу с осложнениями после коронавируса.

Как сообщает "7 канал", у легенды одесского футбола и вице-чемпиона СССР в составе "СКА "Одесса", диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония. По информации СМИ, у Владимира Викторовича и сильное загустение крови, возможен тромбоз.

"Ежедневно на лечение требуется 1500 грн. Таких средств у семьи нет и сколько еще продлится госпитализация – не известно. Если вы желаете помочь, перевести деньги можно на карту сына: 5167 8348 1336 0906 Малый Юрий Владимирович", – говорится в сообщении.

Владимир Малый является легендой одесского футбола. В свое время с одесским "СКА" выигрывал чемпионат СССР среди команд мастеров второй лиги 1977 года. С 1981 по 1986 года провел за клуб 215 матчей, в которых забил 58 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 11 декабря зафиксировано 12 811 случаев заражения коронавирусной инфекции. В Одесской области COVID-19 заболели 1357 человек.