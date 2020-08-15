Знаменитый белорусский футболист из-за "режима Лукашенко" отказался выступать за сборную

Максим Иншаков Футбол 16:05, 15.08.2020 Обновлено: 16:26, 15.08.2020

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2019, форвард московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за национальную сборную Беларуси.

По словам 20-летнего нападающего, он будет ждать смены власти в стране.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал Шкурин в своем Instagram.

Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси
Instagram Ильи Шкурина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

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