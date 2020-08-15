МоваЯзык

Топ-темы:

Знаменитый белорусский футболист из-за "режима Лукашенко" отказался выступать за сборную

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
990
Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси.

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2019, форвард московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за национальную сборную Беларуси.

По словам 20-летнего нападающего, он будет ждать смены власти в стране.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал Шкурин в своем Instagram.

Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси

Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси Instagram Ильи Шкурина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Протесты в Беларуси
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол