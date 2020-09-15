Знаменитому клубу разрешили выпустить футболистов, зараженных коронавирусом

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) разрешила аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" выпустить на поле против парагвайского "Либертада" в Кубке Либертадорес зараженных коронавирусом футболистов.

КОНМЕБОЛ и комиссия организации по здравоохранению объяснила решение тем, что инфицированные игроки переносят вирус бессимптомно. В "Либертаде" жестко осудили произошедшее.

"Ясно, что должны быть применены изначальные правила – тот, кто сдал положительный тест, не может играть. Зараженные иностранцы приедут и выйдут на поле? Мы все сходим с ума", – цитирует Евроспорт президента "Либертада" Рубина ди Торе.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров "Зари" Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом перед матчем третьего тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", который запланирован на 20 сентября.

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