Знаковое решение в Премьер-лиге: обзор спортивных СМИ

В отечественном футбольном медиа-фокусе на минувшей неделе оказались жеребьевка плей-офф Лиги Европы с участием украинских полпредов и общее собрание участников УПЛ.

Стартовала семидневка с места в карьер. В понедельник, 17 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой в соперники "Динамо" достался греческий "Олимпиакос", а "Шахтеру" выпал немецкий "Айнтрахт".

По мнению большинства экспертов и СМИ, она принесла в целом нейтральные результаты. Нам достались не гранды, но и не мальчики для битья. К тому же старые знакомые.

"С обоими соперниками наши клубы уже встречались в еврокубках. Правда, случалось это в незапамятные времена – еще в СССР. Киевляне в триумфальном 1975 году прошли "Олимпиакос" на первой стадии Кубка чемпионов, где добрались до четвертьфинала. "Шахтер" уступил "Айнтрахту", который тогда принято было называть "Эйнтрахтом", в 1980 году на первой стадии Кубка УЕФА", – напоминает "СЭ в Украине" (18.12.18).

Бесспорно, с тех пор много воды утекло, и на футбольной небосводе нынче сияют иные звезды. Знакомиться непосредственно с противниками и киевлянам, и донетчанам придется с чистого листа. Тем не менее, "Динамо" и "Шахтер" уже успели наработать свежую "сравнительную" базу, которая должна стать им добротным подспорьем в подготовке к грядущим баталиям.

"ДИНАМО". ПОЛЯРНОСТЬ МНЕНИЙ

"Маршрут в Грецию нами уже проложен, ведь в прошлом году сразу после зимних сборов мы также летели в Грецию на матч с АЕКом. Поэтому уже знаем, куда летим, где жить, на каком стадионе играть, и тому подобное. Сейчас самое главное – хорошо отдохнуть, подготовиться и собрать информацию о сопернике. Насколько я знаю, "Олимпиакос" находится не в лучшем своем состоянии, хотя команда сыграна, с хорошей историей, и легко нам точно не будет, особенно, в Греции", – прокомментировал результат жеребьевки главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич. (Fcdynamo.kiev.ua, 18.12.18).

"Олимпиакос" – очень сильная команда, всегда играет на достаточно высоком уровне, но именно сейчас думаем о подготовке в Марбелье. Зимой должны хорошо потренироваться, чтобы быть готовыми, прежде всего, к первому поединку против греков, ведь понимаем: первая игра пройдет на выезде, где всегда неистовая поддержка трибун. К этому матчу нужно набрать максимальные игровые кондиции и провести удачную трансферную кампанию", – дополняет наставника генеральный директор киевлян Резо Чохонелидзе. (Footballua.tv, 17.12.18).

Действительно, "Динамо" на правах сеянной команды вполне могло рассчитывать на вариант попроще. Среди потенциальных соперников значились БАТЭ, "Цюрих", "Рапид", "Мальме"... Однако "бело-синим" достался один из самых сложных оппонентов. "Олимпиакос" выбрался из непростой группы, обойдя в заключительном матче именитый "Милан". Греки с итальянцами набрали по 10 очков, обменялись победами со счетом 3:1, но общая разница мячей оказалась лучше у команды Педру Мартинша. Видимо, последние подвиги "Оли" захлестнули местную прессу эйфорией.

"Не жеребьевка, а рахат-лукум для "Олимпиакоса". "Динамо" сейчас в глубоком кризисе. Они сейчас выглядят еще хуже, чем в прошлом сезоне, когда играли с АЕКом. "Динамо" на много световых лет позади "Шахтера". Единственное, чего стоит опасаться – это их специфических болельщиков", – так, к примеру, прокомментировал в своем твиттере результат жеребьевки греческий журналист SDNA Сотирис Милиос.(Dynamomania.com, 17.12.18).

В то же время раздаются и трезвые голоса. Так, корреспондент Димитрис Григоропулос опасается еще одного провала, вспоминая "Металлист", который выбивал "Олимпиакос" в 1/8 финала Лиги Европы-2011/12.

"За 2 місяці до гри безглуздо багато писати про шанси команд. У січні багато що може змінитись – трансфери на підсилення і продажі гравців, травми. Теоретично жереб хороший, бо Олімпіакос уникнув багатьох класних команд.

Сподіваюсь тільки, що вони не позбавлять нас того щастя, яке ми могли відчути в матчах проти Металіста. Бог тоді спав і зупинив ходу команди Вальверде, яка могла досягнути значно більших висот. Колектив, який будує Мартінш, нагадує той попередній. Я писав напередодні, що вважаю Київ ідеальним варіантом. І вірю: це дуже добрий знак, що лотерея підкинула саме його. Однак є і негатив – якщо ми програємо, всі розцінять це виключно як провал", – приводит слова греческого коллеги Football24.ua (18.12.18).

Интересно, что если для "Динамо" большим минусом считают отсутствие соревновательного ритма, то для "Олимпиакоса" одна из главный проблем кроется как раз в насыщенном календаре внутренних соревнований. Первый весенний поединок (против "Зари") киевляне проведут уже после игр с греками. А вот афинянам, вероятно, придется выбирать, какому из турниров отдать предпочтение.

В чемпионате Греции "красно-белые" сейчас занимают второе место, отставая на 5 очков от ПАОКа. И именно с этой командой "Оли" встречается в гостях перед первым матчем против украинцев. А между двумя дуэлями с парнями Хацкевича, перед поездкой в морозный Киев, пирейцам предстоит сразиться с АЕКом, занимающим в турнирной таблице 4-е место. Просто сумасшедший график, который, по мнению греческих медиа, не выдержать нынешним составом.

Кроме того, история показывает, что все греческие команды – очень нестабильные, после яркого матча могут выдать провальный. В свою очередь, украинские команды против них играть научились, что доказывает статистика. Стало быть, и нет никакой психологической боязни.

"Також один з ключових, на мій погляд, факторів полягає в тому, що "Олімпіакос" – достатньо серйозний суперник, щоб у "Динамо" не виникало безпідставних думок про свою вищість, але недостатньо страшний, щоб кияни надто мандражували.

Практика показує, що при належній концентрації кияни можуть демонструвати і ефективну, і красиву гру – як, наприклад, проти "Ренна". А такий "збалансований" суперник якраз і повинен забезпечити цей рівень настрою", – подмечает заместитель главреда "Футбольного клуба" (18.12.18) Богдан Буга.

Вероятен и еще один аргумент, обещающий больно ударить по надеждам "Олимпиакоса" на успешный исход противостояния. После домашней победы над "Миланом" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, позволившей грекам обеспечить себе место в плей-офф, болельщики массово выбежали на поле. Это стало одной из причин для дисциплинарного комитета УЕФА завести дело против эллинов, рассмотрение которого назначено на 10 января 2019 года. Помимо появления фанатов на газоне, пирейцам инкриминируют еще два нарушения – блокировку выходов со стадиона и использование пиротехники. Все это может потянуть на закрытие "Георгиоса Караискакиса" и лишить хозяев знаменитой поддержки трибун, нередко наводившей страх на соперников "Олимпиакоса"…

"ШАХТЕР". РАБОЧИЙ ВАРИАНТ

Если для "Динамо" жребий оказался не особо благоприятным, то "Шахтеру" с определением соперника повезло, – единодушны в своем мнении украинские футбольные специалисты и журналисты.

"Обратите внимание: четыре сеянных испанских команды (а в этом сезоне пока только Испания идет без потерь) отжеребились в нижней половине. И когда в восьмой паре выпал, наконец, донецкий "Шахтер", ему могли попасть "Арсенал", "Бетис", "Вильярреал", "Севилья", "Бенфика", "Айнтрахт" и "Валенсия"! Поэтому я и считаю, что "Шахтеру" здорово повезло: из такой семерки ему попался, пожалуй, слабейший клуб – франкфуртский "Айнтрахт", – сопоставляет заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" (20.12.18) Андрей Шахов.

"Будем откровенны: соперники, особенно "Шахтеру", могли достаться намного серьезнее. А так выпали вполне рабочие варианты. Добавляет оптимизма то обстоятельство, что "Шахтер" в последнее время успешно играет с немецкими командами. Вспомните, как три года назад, еще при Луческу "горняки" одолели, причем, уверенно, именно на этой стадии ЛЕ "Шальке" и потом дошли до полуфинала турнира. Да и недавние игры с "Хоффенхаймом" еще раз показали, что с соперниками из второго эшелона Бундеслиги можно играть успешно. А "Айнтрахт" и "Хоффенхайм" – команды примерно одного уровня. К тому же в немецком чемпионате очень часто так случается, что команда, хорошо проведшая первый круг, притормаживает во втором. И то, что Франкфурт выиграл сейчас все матчи группы ЛЕ и идет на 5-м месте в Бундеслиге, еще не гарантируют, что немцы будут в такой же убедительной форме, как и сейчас", – также считает футбольный эксперт Александр Сопко. (Segodnya.ua, 17.12.18).

"Айнтрахт" в минувшем сезоне финишировал восьмым, а в Лигу Европы попал, завоевав Кубок страны. И хотя групповую стадию прошел победным маршем, выиграв все шесть матчей, в том числе и оба поединка с "Лацио", в фавориты первой стадии плей-офф все равно не выбился. Да, франкфуртцы, как и все немецкие клубы, неприятный соперник, но тут больше будет зависеть от того, как "Шахтер" проведет сборы и сможет ли усилить состав зимой.

"На мой взгляд, у Паулу Фонсеки есть проблемные позиции. На место правого защитника нужен футболист такого плана, как Дарио Срна. Игроки, которые сейчас занимают это место, по мастерству не соответствуют уровню Шахтера. Есть нюансы с позицией второго центрального защитника, с учетом того, что по Ракицкому у тренера есть к нему вопросы. В средней линии был Фред, но Майкон пока еще "сыроват". Поэтому, чтобы рассчитывать на успешный результат в еврокубках, конечно, надо усиливаться. Мне кажется, Шахтер смотрит в этом направлении тоже", – полагает бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. (Zbirna.com, 18.12.18).

Однако немало факторов говорят и в пользу "Айнтрахта". В первую очередь – чемпионат, который возобновится еще 18 января. А главное – тренер команды австриец Адольф Хюттер. Предыдущий наставник хорват Нико Ковач пошел на повышение в мюнхенскую "Баварию", а на его место франкфуртцы пригласили коуча "Янг Бойз". Именно Хюттер выбивал со швейцарцами из квалификации Лиги чемпионов и "Шахтер", и "Динамо". То есть Хюттер чуть ли не лучше всех знает, как обыгрывать в матчах на вылет наши команды, в том числе и "Шахтер" Фонсеки. Об этом вспомнил и сам австрийский специалист, узнав результаты жеребьевки.

"Шахтер" – сложный жребий, они чемпионы в Украине и фактически команда уровня Лиги чемпионов, но мы не должны прятаться, мы в хорошей форме, и можем сделать шаг в следующий раунд.

"Шахтер" играет в быстрый, технически хороший футбол, я думаю, что наши шансы 50 на 50. Хорошо помню, как я обыгрывал "Шахтер" с "Янг Бойз" (команды встречались в квалификации ЛЧ в 2016 году и швейцарцы прошли дальше по сумме двух матчей – прим.).

У нас есть достаточно аналитических материалов, так как "Шахтер" дважды в этом сезоне играл против "Хоффенхайма" (2:2 и 3:2), поэтому мы будем хорошо подготовленными", – заверил Хюттер. (Segodnya.ua, 17.12.18).

ПОД ЗНАКОМ ДИНАМОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ

После "лотереи" для основных еврокубков в Ньоне состоялась и жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Единственному представителю от Украины на этой стадии соревнований "Динамо" достался "Ювентус", который киевляне примут 20 февраля на родном стадионе имени Валерия Лобановского.

"В принципе чего-то такого и ждали. Киевлянам, прошедшим болгарский "Септември" и бельгийский "Андерлехт", должен был достаться сильный соперник из команд, занявших вторые места в группах. А там – серьезные клубы, мощные академии. Кроме московского "Локомотива", но он не мог выпасть по определению", – констатирует Евгений Белозеров из Sport-express.ua (18.12.18).

В лигочемпионской группе "Юве" занял второе место, пропустив вперед "Манчестер Юнайтед", у которого сумел взять только одно очко. Вообще, результаты апеннинской команды не впечатляют, и восемь пропущенных мячей в Манчестере (1:4) и Берне (2:4) говорят о слабостях туринцев в обороне.

"Первое впечатление: со жребием команде Костюка не повезло. Сразу вспоминается прошлая Лига чемпионов, когда камня на камне от "Динамо" на его родном стадионе не оставил миланский "Интер". С другой стороны, можно вспомнить две победы команды Юрия Мороза над "Наполи", но неаполитанцы вообще специально собирали ту команду под Лигу чемпионов. Хоть и не "Динамо" фаворит в этой паре, надежды есть, талантливые футболисты у Костюка имеются, так что поболеем за наших юношей", – напоминает и призывает Андрей Шахов. ("Футбол", 20.12.18).

"Совершенно не пойму болельщиков "Динамо", если они не соизволят поддержать юношескую команду в противостоянии с "Ювентусом". Уверен, что молодежи, чей футбол по определению в большей степени построен на эмоциях, чем взрослый, свои страстные и преданные болельщики важны больше, чем любые установки Игоря Костюка, да не рассердится он на меня за подобный рецепт успеха!" – присоединяется к коллеге по изданию Артем Франков. ("Футбол", 20.12.18).

Кстати, наставник 19-летних динамовцев, по слухам, является одним из кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Украины, который на минувшей неделе оставил еще один столичный специалист, экс-капитан "бело-синих" Александр Головко. Впрочем, самому Костюку о таком "вызове" ничего не известно.

"Работа у руля молодежной сборной Украины? Впервые это слышу. Приятно, конечно, что моей кандидатурой интересуются, что моя работа замечена, но, правда, мне ничего на этот счет неизвестно. Со мной никто по данному поводу не контактировал.

Тем более, у меня действующий контракт с "Динамо". Как вы знаете, в Юношеской лиге УЕФА мы прошли "Андерлехт", и сейчас уже готовимся к встрече с нашим следующим соперником – "Ювентусом". Так что все мои мысли об этом матче", – приводит слова тренера Dynamo.kiev.ua (20.12.18).

Но, как известно, дыма без огня не бывает, и кандидатура Костюка в контексте "молодежки" вполне еще может всплыть. По информации Головко, фамилии претендентов у ФФУ имеются, и они будут рассмотрены на заседании исполкома федерации. В этом списке может оказаться и рулевой дублирующего состава "Динамо" Юрий Мороз. Что неудивительно. Ведь обе столичные молодежные команды не первый год удерживают лидирующие позиции в своих первенствах, а их ведущие исполнители составляют костяки соответствующих сборных.

Вообще, динамовские представители под конец года зачастили в рейтинги СМИ. Причем не только отечественные, что только придает вес и выводит из тени зачастую необоснованной критики. Так, по данным авторитетного портала Transfermarkt, самым дорогим футболистом в Европе из Украины является бывший полузащитник "бело-синих", а ныне игрок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Его стоимость оценивается на уровне 20 миллионов евро. Что же касается непосредственно украинского футбольного рынка, то здесь, по подсчетам трансферных экспертов №1, в обновленный ТОП-12 подорожавших игроков УПЛ попали сразу восемь динамовцев!

Отметился столичный гранд и в еврокубках, делегировав Виктора Цыганкова в когорту лучших на групповом этапе Лиги Европы по версии еще одного популярного сайтаWhoscored.com.

"Согласно статистическим данным, средняя оценка Цыганкова за матч составляет 7,68 балла, что позволило полузащитнику "Динамо" занять итоговое 6-е место в списке лучших игроков группового раунда. На счету украинца, напомним, два забитых мяча и три голевые передачи в пяти матчах", – информирует Dynamo.kiev.ua (15.12.18).

К слову, со всех точек зрения этот год стал лучшим в карьере одного из лидеров динамовского коллектива. Причем не так важны его голы и результативные передачи (21+15 в 46 играх), как само количество сыгранных поединков. В предыдущие годы Цыганкова часто преследовали травмы, но этот период уже позади. Достаточно сказать, что в текущем сезоне он провел на поле 90% времени от максимально возможного, сыграв в 24-х матчах без замен.

"Роль Цыганкова в нынешнем "Динамо" подтверждает тот факт, что в 2018 году киевляне выиграли только 10 матчей, в которых Виктор не смог отметиться забитыми мячами или голевыми передачами. В общей сложности он провел за "бело-синих" уже 97 поединков и отметился в них 61-м результативным действием. Получается 0,63 за игру. Средний показатель Андрея Ярмоленко в "Динамо" – 0,67 результативного действия", – проводит параллели Zbirna.com (21.12.18).

Неудивительно, что в 21 год уже несколько великих европейских клубов записали имя Цыганкова красным цветом, а его трансферная стоимость может составить те же 20 миллионов евро, в которые нынче оценен Ярмоленко. "Бавария", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" внимательно следят…", – заключает испанская Marca.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич уже выразил обеспокоенность возможной потерей своего лидера. Наставник попросил руководство клуба сохранить его хотя бы до завершения сезона, в котором киевляне продолжают выступать на трех фронтах и вопреки всему сохраняют шансы на успех на каждом из направлений.

СКАЗКА С НЕСЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

В четверг, 20 декабря, в Доме футбола со второй попытки таки состоялось общее собрание участников украинской Премьер-лиги.

Главный вопрос повестки дня касался количества участников следующего сезона. После дискуссий, затронувших финансовый, турнирный, инфраструктурный и коммерческий критерии, большинство выступило за сохранение нынешнего формата с 12 клубами в новой кампании.

Новости Клубы УПЛ выступили против Шевченко

Это решение, мягко говоря, вызвало недоумения у СМИ. Ведь накануне главные тренеры команд-участниц элитного дивизиона в большинстве своем высказались за расширение лиги, однако их работодатели проголосовали иначе. Верными выбранной линии остались лишь "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец", представителя "Зари" на заседании не было, тогда как все остальные подержали нынешний формат.

"В нашем чемпионате останется 12 команд. Все проголосовали так, как им сказали. За расширение чемпионата Украины до 16-ти команд проголосовали "Динамо", "Карпаты" и "Черноморец". Представителей "Зари" на собрании не было. Соответственно клуб, который выступал за расширение состава участников, фактически своей неявкой проголосовал против этого. О чем мы еще можем говорить?.." – в сердцах прокомментировал решение общего собрания заместитель спортивного директора киевского "Динамо" Сергей Мохник. (Dynamo.kiev.ua, 21.12.18).

Теперь дело за ФФУ – подчиниться или показать зубы. Последнее – из области фантастики, ведь, по сути, федерация самоустранилась от решения вопроса, отдав все на откуп Лиге. "УПЛ – 12 команд. Крапка! Не думаю, що виконком ФФУ піде проти більшості клубів", – выразил уверенность журналист канала "2+2" Роман Бебех. (Dynamomania.com, 20.12.18).

"Как на духу: я не могу быть ярым сторонником той или иной точки зрения – 12 или 16 команд, потому что слишком хорошо представляю, насколько непредсказуем наш футбол. Достаточно вспомнить казус "Полтавы", и закрыть любое обсуждение.

Насколько 12 команд в УПЛ хуже отражают многоцветье профессионального футбола в Украине, чем 16 – опять же тема спорная, можно дискутировать до хрипоты, до драки и даже в первом приближении не переубедить оппонента. Насколько восемь претендентов лучше или хуже премьерлиговских страдальцев – снова проблема, грешащая полярностью, непримиримостью и пустопорожностью мнений.

Финансовыми же выкладками, насколько я понимаю, никто всерьез не занимался, полностью доверившись позиции транслятора. Проверить, вырастет или упадет посещаемость при 16-ти, можно только одним способом – сыграть в эти 16, но кто ж на такой эксперимент отважится!" – констатирует главред "Футбола" Артем Франков на страницах Campeones.ua (20.12.18).

Очевидно одно: заморскому сказочнику Томасу Гримму не удалось создать единый центр управления вверенной ему структурой. Швейцарец продолжает рассказывать о том, что нужно сделать, однако воз и ныне там, где и был в начале апреля с момента его назначения. Перед встречей в Доме футбола не исключалось, что будет поставлен вопрос о доверии высокооплачиваемому функционеру. Однако повезло – клубы договорились, с чем Гримм и поспешил их поздравить.

"Покажите мне другого такого президента, который искренне радуется, что руководимая им организация не растет…" – сыронизировал по этому поводу журналист"СЭ в Украине" (21.12.18) Евгений Белозеров.

Теперь прессе только и остается, что иронизировать. Ведь, судя по многочисленным публикациям и опираясь на мнение наставников команд, журналисты в большинстве своем надеялись на иное решение участников общего собрания УПЛ. Но сказка от Гримма оказалась с несчастливым концом…