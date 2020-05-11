Бывший футболист "Шахтера", который сейчас выступает за польский "Лех", Богдан Бутко признался, что зол на Россию, поскольку из-за событий на Донбассе не может жить в родном Донецке.

"Конечно же, злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации", – сказал Бутко в интервью изданию Tribuna.

Богдан Бутко Футбол 24

Он рассказал, что сейчас в Донецке живут его родители и родители жены. Они отказываются покидать город, несмотря на сложившуюся ситуацию.

"Там живут мои родители и родители жены. Сколько бы не предлагал выехать, помочь с жильем, они не хотят. Понимаю их – они уже привыкли к этой жизни, не хотят бросать дома, животных. Это мы способны взять и уехать хоть в Китай или Австралию. У нас появились телефоны, интернет, а у родителей не было такой возможности. Им тяжело перестроиться и выехать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Безус поделился мнением о действиях России на территории Украины.