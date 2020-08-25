Зинченко женился на Владе Седан: спортивные итоги 24 августа

Промоутер Андрей Рябинский раскритиковал Александра Поветкина за бой с Диллианом Уайтом, а футболист сборной Украины Александр Зинченко женился на журналистке Владе Седан.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 24 августа.

Кроме того, спортсмены трогательно поздравили Украину с Днем Независимости. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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