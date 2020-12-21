Зинченко заинтересовал двух итальянских грандов – СМИ

Александр Чеканов Футбол 23:11, 21.12.2020

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Игрок "Манчестер Сити" заинтересовал сильнейший клуб страны "Ювентус" и "Наполи", который давно мечтает заполучить украинца в свой состав, сообщает Calciomercato со ссылкой на Daily Express.

Наш соотечественник в нынешнем сезоне получает минимальное количество игрового времени, проведя пять матчей – один в национальном первенстве и четыре в Лиге чемпионов.

Кроме итальянских грандов в услугах Зинченко заинтересован "Вулверхэмптон". "Волки" готовы заплатить за 24-летнего полузащитника 16 миллионов фунтов (17,5 млн евро). При этом тренер "Сити" Хосеп Гвардиола еще не определился с будущим Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сообщили об интересе к Зинченко со стороны клубов Премьер-лиги, на который категорично ответил агент футболиста.

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