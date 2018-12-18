Зинченко забил победный гол и вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка Англии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко забил победный пенальти в ворота «Лестера» в матче Кубка Англии.

Точный удар нашего футболиста в серии послематчевых 11-метровых ударов вывел его команду в полуфинал соревнований.

«Горожане» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Отаменди, но в средине второго тайма «Лестеру» удалось сравнять счет. В итоге путевку в полуфинал Кубка Англии команды разыграли в серии послематчевых пенальти, где со счетом 3:1 победу одержал «Манчестер Сити».

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Напомним, что в матче Премьер-лиги Англии против «Борнмута» партнер по команде экс-игрок «Шахтера» Фернандиньо сломал Зинченку нос. Футболист в крови покинул поле.

Александр Зинченко twitter.com/mancity

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