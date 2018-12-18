МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Зинченко забил победный гол и вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка Англии

Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко забил победный пенальти в ворота «Лестера» в матче Кубка Англии.

Точный удар нашего футболиста в серии послематчевых 11-метровых ударов вывел его команду в полуфинал соревнований.

«Горожане» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Отаменди, но в средине второго тайма «Лестеру» удалось сравнять счет. В итоге путевку в полуфинал Кубка Англии команды разыграли в серии послематчевых пенальти, где со счетом 3:1 победу одержал «Манчестер Сити».

Новости
Футболист сборной Украины забил фантастический гол в Бельгии

Напомним, что в матче Премьер-лиги Англии против «Борнмута» партнер по команде экс-игрок «Шахтера» Фернандиньо сломал Зинченку нос. Футболист в крови покинул поле.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

twitter.com/mancity

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Руслан Малиновский заинтересовал итальянский «Милан».

Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Теги
ФК ЛестерФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги