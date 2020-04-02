Главная Новости
2 апреля • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20: спортивные итоги 1 апреля

1.1т
Читать материал на украинском

УЕФА официально перенес начало будущего футбольного сезона, а украинский футболист Александр Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 апреля.

Кроме того, от коронавируса умер бывший президент французского "Марселя". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Зинченко вышел в полуфинал турнира Plan B по FIFA 20

УЕФА официально перенес еврокубки из-за коронавируса

Бывший президент "Марселя" умер от коронавируса

"Все, хватит": Емельяненко записал неожиданное обращение к девушкам

УЕФА вынес предупреждение тренеру "Шахтера": что произошло

Свитолина из-за коронавируса расплакалась на видео

К Беларуси обратились с жестким требованием из-за коронавируса

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Луиш Каштру Александр Емельяненко Александр Зинченко Элина Свитолина
Теги
ФК Шахтер УЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку