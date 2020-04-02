Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20: спортивные итоги 1 апреля

УЕФА официально перенес начало будущего футбольного сезона, а украинский футболист Александр Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 апреля.
Кроме того, от коронавируса умер бывший президент французского "Марселя". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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