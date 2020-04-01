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1 апреля • обновлено в 20:06
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Зинченко вышел в полуфинал турнира Plan B по FIFA 20

2.8т
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко добыл разгромную победу в 1/4 финала чемпионата Европы по компьютерной игре FIFA 20.

В четвертьфинале "Ливерпуль", за который играл Зинченко (Украина), со счетом 5:1 разгромил "Манчестер Сити" полузащитника лондонского клуба "Челси" Билли Гилмора (Шотландия).

Организатором турнира под названием Plan B выступил знаменитый Instagram-аккаунт 433. В соревнованиях принимают участие 32 игрока, которые представляют 32 европейские сборные.

В полуфинале турнира Зинченко сразится с победителем пары Жота (Потругалия) – Тодд Кэнтуэлл (Англия). В другой части сетки состоится четвертьфинал Мунас Даббур (Израиль) – Патрик Шик (Чехия). Немец Бернд Лено также вышел в полуфинал благодаря победе над испанцем Серхио Регилоном (2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Зинченко одержал минимальную победу над австрийским футболистом Михаэлем Грегоричем и вышел в четвертьфинал.

На стадии 1/16 финала Зинченко разгромно победил россиянина Данила Круглова из "Уфы".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Зинченко
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