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2 февраля • обновлено в 20:43
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Зинченко выгнали с поля в матче АПЛ

1.3т
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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в матче 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" заработал первое удаление в карьере.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

23-летний футболист сборной Украины на 42-й минуте получил за неспортивное поведение первую желтую карточку, а на 61-й сорвал опасную атаку, и увидел перед собой второй "горчичник".

Спустя две минуты после удаления украинца, "горожане" пропустили гол.

Александр за игру получил оценку 5,5 от Whoscored. Это худшая оценка в команде среди всех игроков, что были в старте и выходили на замену.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Александр Зинченко

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Энергии" Олег Федорчук уверен, что у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ближайшее время возникнут большие проблемы с попаданием в состав английской команды.

Напомним, что 4 января Зинченко вышел в стартовом составе на матч 1/32 финала Кубка Англии и 19-й минуте открыл счет в поединке против "Порт Вейла", забив великолепный гол.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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