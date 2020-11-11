Зинченко: все уже остерегаются сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что в матчах, которые пройдут перед стартом Евро-2020, акцент будет сделан на структуре игры.

В комментарии официальному YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) он заявил, что нашей команде нужно возвращать те кондиции и связи, которые были у нее во время отборочных матчей на чемпионат Европы. По его словам, сборные Старого света в последнее время начали намного серьезнее относиться к сборной Украины.

"Говоря о нашей сборной, я думаю, что акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, те кондиции, в которых мы были, особенно во время квалификации. Нам нужно настраивать свою игру, потому что впереди нас ждут очень серьезные матчи на Евро-2020. Все зависит от нас. Я думаю, что сборная Украины хорошо дала о себе знать во всей Европе, поэтому все знают нашу сборную и все уже остерегаются и относятся к нам намного серьезнее, чем это было раньше", – рассказал Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем против сборной Польши, который состоится в среду, 11 ноября, главный тренер нашей команды Андрей Шевченко заявил, что у Украины нет основного и неосновного состава.