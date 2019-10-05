Зинченко установил уникальное достижение в сборной Украины

Полузащитник Александр Зинченко единственный футболист в нынешней сборной Украины, который забил больше голов за национальную команду, чем за клубную карьеру.

Среди всех футболистов, попавших в основной и резервный списки сборной на октябрьские матчи, только Зинченко может похвастаться такой редкой статистикой.

Новости Зинченко опубликовал фото в постели с известной телеведущей

За клубную карьеру Александр отметился тремя голами: в "Уфе" (2 мяча), ПСВ (0) и "МанСити" (1).

За 29 матчей за сборную Зинченко забил четыре раза. Два мяча пришлись на спарринг против Румынии (4:3) в 2016-м и выездной поединок Лиги наций с Чехией (2:1), когда легионер вырвал для украинцев победу. пишет zbirna.com.

Еще два были забиты в этом году. В матче отбора на Евро-2020 против Литвы (3:0) он откликнулся на передачу Марлоса и открыл счет. Затем в "товарняке" против Нигерии (2:2) наш англичанин помог сборной начать камбэк, когда здорово разобрался в чужой штрафной.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!