Зинченко установил рекорд в АПЛ

Максим Иншаков Футбол 22:35, 26.07.2020 Обновлено: 22:35, 26.07.2020

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил личный рекорд по сыгранным минутам в английской Премьер-лиге (АПЛ).

С учетом того, что украинец не сыграл в заключительном туре АПЛ против "Норвича" (5:0), за весь сезон он провел 1 272 минуты в 19 матчах (13 – со старта).

Это рекордный показатель по игровому времени игрока сборной Украины с момента трансфера в "Манчестер Сити" (533 минуты в сезоне 17/18 и 1153 в сезоне 18/19).

14 поединков элитного первенства Англии Зинченко пришлось пропустить из-за травмы колена, которую он получил в октябре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года Зинченко повторил исторический рекорд чемпионата Англии по продолжительности победных матчей.

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