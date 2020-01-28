Зинченко установил рекорд среди футболистов и показал фокус — опубликовано видео

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым популярным украинским футболистом, установив рекорд по количеству подписчиков в Instagram, и отблагодарил фанатов фокусом.

Чемпион Англии в составе "МанСити" первым среди наших игроков достиг отметки в 1 миллион поклонников, больше чем в два раза перегнав ближайшего преследователя – Евгения Коноплянку, на счету которого 428 тысяч подписчиков. На третьем месте оказался вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, за жизнью которого пристально следят 275 тысяч человек.

Александр Зинченко SportArena.com

Стоит отметить, что самым популярным спортсменом Украины остается боксер Василий Ломаченко с 1,7 миллиона подписчиков, на второй позиции идет Александр Зинченко, а на третьей Александр Усик – 897 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "МанСити" не сумел справиться с одним из упражнений на тренировке, за что был наказан коридором позора.

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