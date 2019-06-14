Зинченко установил рекорд трансферной стоимости

Отличная игра за национальную сборную и клуб "Манчестер Сити" отразилась на стоимости украинского полузащитника Александра Зинченко, которая выросла сразу на 5 миллионов евро.

Теперь вместе с Андреем Ярмоленко Зинченко разделил первое место среди самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного ресурса Transfermarkt . Стоимость каждого из футболистов оценили в 20 миллионов евро.

Александр Зинченко

А вот среди своих именитых одноклубников, украинский футболист разделяет 16-18 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко подколол своего партнера по команде Александра Зинченко. Футболист "Вест Хэма" заявил, что ни разу не слышал каких-либо высказываний о нем в Англии.

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