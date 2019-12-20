Зинченко стал лучшим в новом рейтинге АПЛ

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по эффективности участия в атаках своей команды.

Как сообщает Twitter-аккаунт The Tactical Times, украинец имеет самый высокий xGBuildup90 во всей лиге – 0,92. Этот показатель позволяет оценить вклад более защитных футболистов в атаки команды. Он не учитывает прямую угрозу воротам, отбрасывая все удары и ассисты, и позволяет сделать акцент на передачах, которые предшествовали голевым моментам.

Александр Зинченко

For the sake of comparison and transparency, here's the Premier League top 5 with >500 mins. (It's just Man City, obviously)



xGBuildup90/xGChain90



Zinchenko 0.92/0.98

Rodrigo 0.86/0.93

Mahrez 0.79/1.53

De Bruyne 0.76/1.37

B. Silva 0.73/ 1.28



Stupendous. https://t.co/14rRhX4rsS — The Tactical Times (@Tactical_Times) December 17, 2019

Стоит отметить, что вся первая пятерка рейтинга состоит из игроков "Манчестер Сити": вторым идет Родри с показателем 0,86, третьим Марез – 0,79, а у Де Брюйне и Бернарду Силвы 0,76 и 0,73, соответственно. В топ-10 АПЛ по этому показателю находятся 8 футболистов "МанСити" и 2 игрока "Челси".

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