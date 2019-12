Зинченко стал лучшим в новом рейтинге АПЛ

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по эффективности участия в атаках своей команды.

Как сообщает Twitter-аккаунт The Tactical Times, украинец имеет самый высокий xGBuildup90 во всей лиге – 0,92. Этот показатель позволяет оценить вклад более защитных футболистов в атаки команды. Он не учитывает прямую угрозу воротам, отбрасывая все удары и ассисты, и позволяет сделать акцент на передачах, которые предшествовали голевым моментам.

For the sake of comparison and transparency, here's the Premier League top 5 with >500 mins. (It's just Man City, obviously)



xGBuildup90/xGChain90



Zinchenko 0.92/0.98

Rodrigo 0.86/0.93

Mahrez 0.79/1.53

De Bruyne 0.76/1.37

B. Silva 0.73/ 1.28



Stupendous. https://t.co/14rRhX4rsS