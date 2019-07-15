Зинченко с "Манчестер Сити" устроили подставу: что случилось

Команда украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" уже двое суток заблокирована у себя дома, а поездка подопечных Гвардиолы на предсезонный турнир в Китай находится на грани срыва.
Александр Зинченко (крайний слева) с партнерами
ФК "Манчестер Сити"
"Горожане" должны были отправиться в Китай для участия в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy. Однако из-за непредсказуемой административной ошибки чартерный рейс был отложен на сутки.
Как сообщает Manchester Evening News, накануне авиакомпания Thomas Cook, которая организует чартер, вновь допустила ошибку, не сумев забронировать место в воздушном пространстве. "Манчестер Сити" надеется улететь на турнир 15 июля, чтобы в среду сыграть против "Вест Хэма".
Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" устроил "подставу" для Александра Зинченко.
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