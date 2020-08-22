Зинченко рассказал о реакции Гвардиолы после вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью своей жене, журналистке Владе Седан, признался, что главный тренер команды Пеп Гвардиола даже не зашел к ним в раздевалку, после четвертьфинала Лиги чемпионов с "Лионом".

По словам Зиченко, ему самому очень тяжело далось это поражения

"Я сам не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?! Обидно очень за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за "Манчестер Сити". Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол, – сказал Зинченко в эфире Youtube-канала "Влада Седан".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Лион" завершился со счетом 1:3. В полуфинале "Лион" уступил мюнхенской "Баварии" (0:3).